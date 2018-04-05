«Так, по результатам проведенных проверок соблюдения требований законов при поставке тепловой энергии в отдельных учреждений исполнения наказаний, выявлен ряд уголовно наказуемых деяний. В частности, установлено, что служебные лица одного из учреждений исполнения наказаний Одесской области вопреки требованиям законодательства и интересам службы, злоупотребляя служебным положением, заключили с обществом с ограниченной ответственностью договора о закупке тепловой энергии за государственные средства», – сообщили в пресс-службе ГПУ.

После, указанные люди по предварительному сговору с руководителем систематически вносили в акты приема-передачи фейковые сведения о завышенных объемах поставленной тепловой энергии. В результате, государственному учреждению был нанесен убыток на сумму более 5 млн грн.

«Аналогичные нарушения требований законодательства выявлены Генеральной прокуратурой Украины при поставке тепловой энергии в учреждения исполнения наказаний Львовской области, где сумма ущерба составила более 2 млн грн. По указанным фактам возбуждено уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог)», – пояснили в Генпрокуратуре.

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