Общая сумма убытков в двух случаях составляет 7 миллионов гривен.

Работники Генпрокуратуры разоблачили коррупционные схемы воровства государственных денег при поставке тепловой энергии в учреждения исполнения наказаний, информирует svodka.net.

В частности, служебные лица одного из учреждений исполнения наказаний Одесской области вопреки требованиям законодательства и интересам службы, злоупотребляя служебным положением, заключили с обществом с ограниченной ответственностью договор о закупке тепловой энергии за государственные средства. В дальнейшем служебные лица указанного учреждения по предварительному сговору с руководителем этого общества систематически вносили в акты сдачи-приемки заведомо ложные сведения о завышенных объемах поставленной тепловой энергии. Вследствие этого государственному учреждению нанесен убыток на сумму свыше 5 млн грн.

Аналогичные нарушения требований законодательства выявили во время поставки тепловой энергии в учреждения исполнения наказаний Львовской области, где сумма ущерба составила больше 2 млн грн.

По этим фактам начали уголовные производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).

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