Россия достигла неуязвимости для внешней агрессии, но не неуязвимости в принципе. СССР также был неуязвим для нападения извне и монолитен внутренне (даже в начале 1991 года свыше 70% граждан проголосовали за его сохранение). Это не помешало ему рухнуть в считанные годы в результате применения Западом находившихся тогда еще в зачаточном состоянии гибридных технологий и полной неготовности советской элиты и государственного аппарата противостоять такой форме агрессии.

С тех пор, правда, ситуация несколько улучшилась. Технологии, конечно, стали изощреннее, но теперь уже и Россия овладела ими на должном уровне, позволяющем вести с Западом гибридную войну на равных и даже переигрывать его.

Но поражения, понесенные Западом в Сирии и на Дальнем Востоке, его провал на Украине, неспособность повлиять на ход и исход президентских выборов в России и т.д. вовсе не означают, что наши «партнеры» будут мириться или, тем более, капитулировать. США в принципе не могут отказаться от позиции мирового гегемона, не пожертвовав уровнем жизни своего населения, включая значительную часть элиты, что в свою очередь, грозит длительной и глубокой внутриполитической дестабилизацией.

У ЕС еще есть гипотетический шанс выйти из ситуации с минимальными потерями. Но и ему придется отказаться от приобретенных в ходе политики расширения «новых членов» (в Восточной Европе и на Балканах гарантированно), становящихся балластом. Более того, пока Евросоюз не готов к решительному размежеванию с США и проведению конкурентной по отношению к Вашингтону политики под франко-германским руководством. В первую очередь к этому не готова Франция и в несколько меньшей мере Германия.

То есть, коллективный Запад при всех разрывающих его внутренних (межгосударственных и внутриэлитных) противоречиях сегодня не в состоянии резко сменить внешнеполитический курс и дополнить это изменение проведением давно назревших и перезревших экономических реформ. Это обрекает его и нас на продолжение текущего противостояния и на дальнейшее его обострение. Раз уж Запад не в состоянии (пока или в принципе) измениться и не в состоянии отказаться от борьбы за мировую гегемонию, значит, он будет бороться за победу до последнего, как боролся Гитлер, даже тогда, когда советские танки стояли в двух сотнях метрах от Имперской канцелярии, в бункере которой он прятался.

Отсюда простой вывод – череда провокаций Запада против России, которая в последние пару месяцев буквально захлестнула международные отношения, не только не пойдет на спад после последних поражений Запада, но продолжится и будет увеличиваться (как по количеству, так и по интенсивности). Последние события данный вывод подтверждают. Например, не успел Генштаб ВС РФ буквально в последний момент угрозой удара по американским кораблям и самолетам, а также разоблачением технических подробностей подготовки предотвратить химическую провокацию в Восточной Гуте, как уже появились сообщения, что она смещена по времени и территориально перенесена в Идлиб, но не отменена. А это значит, что приуроченное к химической провокации «дело Скрипаля» тоже не прекратится. Несмотря на явные трудности с привлечением к антироссийской кампании союзников, Британии и США необходимо поддерживать под информационной кампанией достаточный уровень «пара», чтобы в нужный момент связать вместе Россию, Сирию, химическую атаку на территории последней и обвинения против Москвы в использовании боевых отравляющих веществ на территории Соединенного королевства.

Задача прозаическая. Раз уж не получилось организовать единый западный фронт против Москвы по «делу Скрипаля» и запустить на этой основе очередной санкционный пакет, подрывающий российско-европейское сотрудничество в сфере энергетики (в том числе в газовом вопросе), необходимо попытаться хотя бы перехватить инициативу в Сирии, заставив Москву обороняться, защищаясь от обвинений в использовании запрещенных видов оружия, связать ей руки и нанести все-таки удар по сирийским войскам и командным центрам. Это, вряд ли переломит ход сирийской кампании, но позволило бы ее затянуть, а также на время поднять пошатнувшийся престиж США на Ближнем Востоке, расширив для Вашингтона пространство для тактического маневрирования.

Но тактические успехи на Ближнем Востоке (даже, если Западу их удастся достичь) ничего не меняют принципиально. Они только откладывают окончательное вытеснение США из данного региона. Восстановить же их позиции глобального гегемона может только полное, несомненное и безоговорочное поражение России. С начала 2000-х годов США совершенно правильно ищут путь к победе на европейском направлении. Разрыв экономического сотрудничества России и ЕС даже сейчас способен был бы нанести довольно чувствительный удар по финансово-экономической системе России, существенно ограничив, таким образом, и ее военно-политические возможности, в лучшем же для США случае под вопросом оказалась бы и внутриполитическая стабильность РФ.

Операция «Украина без Кучмы», перманентная дестабилизация политической жизни Молдавии, «революция роз» в Тбилиси и последующее правление Саакашвили, растянувшееся в одну десятилетнюю провокацию с войной 08.08.08 в качестве пиковой точки обострения, первый и второй майданы в Киеве, не ослабевающее давление на Белоруссию с целью «европеизации» ее внешней и внутренней политики – все это звенья одной цепи. Каждое из этих событий в отдельности и все они вместе были направлены на то, чтобы вывести российско-европейские политические и экономические отношения в точку замерзания. Этой же цели – разрыву экономических связей – служили различные проекты нового «санитарного кордона» (ГУАМ, Межморье, Восточное партнерство).

Главная задача США на всех этапах борьбы за сохранение своего глобального первенства заключалась в отбрасывании России в Азию, обеспечению за собой избыточного контроля над Европой и в разрыве трансевразийских торговых путей, что гарантированно закрепило бы ситуацию, когда торговые связи между Западом и Востоком Евразии (ЕС и странами АТР) замыкаются на подконтрольные США морские пути, навсегда закрепляя зависимость от США, как ЕС, так и Китая, независимо от объемов их экономик.

Вашингтон не отказался от решения этой задачи. И в настоящее время явно намерен использовать Украину как расходный материал для организации серии провокаций, итогом которой должно оказаться вовлечение России в активную военную конфронтацию с Киевом. Вкупе с «делом Скрипаля», готовящейся химической провокацией в Сирии и другими пока неизвестными нам шагами, вооруженный конфликт такого рода послужил бы лучшим доказательством «извечной агрессивности» Москвы и создал бы условия для успешного давления США на своих европейских партнеров с целью заставить их занять выраженную антироссийскую позицию. Гарантией проамериканского «единства ЕС» должен был бы стать отказ от «Северного потока – 2» и, с большой долей вероятности, от «Турецкого потока».

Что мы видим в последнюю неделю?

Украина, на уровне государственных структур (Министерство информационной политики, подразделения СБУ и ГУР Генштаба) приняла на себя активную организующую роль в разгоне фейковой информации о сотнях погибших в Кемерово в попытке дестабилизации ситуации под предлогом того, что «власти скрывают правду». Делалось это открыто, концы в воду не прятались. То есть Киев не столько пытался создать внутриполитические трудности России, сколько нарваться на эмоциональный жесткий ответ на высшем политическом уровне, который можно было бы трактовать как агрессивные действия в информационной, политической, экономической и иных сферах.

Незадолго до провокации вокруг событий в Кемерово украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно. Сам по себе данный факт не имеет какого-либо серьезного значения. Такие инциденты периодически случаются во взаимоотношениях между самыми разными странами (даже союзники по НАТО посылали военные корабли защищая друг от друга своих рыбаков). Но Украина нагло не признала паспорта, выданные рыбакам в Керчи и собирается начать их уголовное преследование не по экономическим, а по «сепаратистским» статьям своего уголовного кодекса. В этой ситуации Россия обязана защищать своих граждан. Но инструментарий у нее ограничен. Украина давно (еще с допереворотных времен) славится как крайне неконструктивный переговорщик.

Таким образом, Киев создает ситуацию, когда бросить рыбаков нельзя, начинать из-за сейнера войну – явно не тот масштаб, а спецоперация по их освобождению не создаст опасности для режима, зато позволит ему на весь мир кричать о российской агрессии.

О том, что все эти действия неожиданно активизировавшейся киевской власти проходят под руководством и давлением США свидетельствует факт высылки с Украины российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Буквально за несколько часов до того, как Порошенко объявил о своем решении выслать 13 дипломатов, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, как правило ретранслирующая в своих выступлениях позицию Банковой, заявляла, что Украина не будет высылать российских дипломатов, поскольку их и так осталось мало, а переговоры вести с кем-то надо, к тому же в ответ Россия вышлет остатки украинского дипкорпуса в Москве и окрестностях.

Через несколько часов Украина приняла решение присоединиться к процессу высылки дипломатов, заняв третье место (после США и Великобритании) по количеству высланных. Что за это время изменилось? Молчавшие США вдруг объявили о том, что высылают 60 российских дипломатов. На фоне позиции ЕС американский шаг смотрелся совершенно и явно деструктивно. Деструктив надо было каким-то образом микшировать. И Украина высылает в процентном отношении больше дипломатов, чем США. Теперь Вашингтон не один такой резкий.

В последнее время Киев постоянно дает утечки информации о подготовке атаки на Донбасс. Независимо от масштабов мероприятия это может быть наиболее опасная провокация. Более опасным может быть только вооруженное набег Украины на Приднестровье или на Крым. Думаю, что провокация подобного рода (атака на Донбасс, с возможностью ее официального превращения в российско-украинскую войну) рассматривается США в ряду иных прочих. Судьба Украины их в данной ситуации не волнует. Наоборот – моментальный разгром украинских войск, занятие территории и ликвидация существующего в Киеве режима создают условия для международного вмешательства. С учетом же претензий ряда восточноевропейских стран на украинские территории такое вмешательство с высокой долей вероятности ведет к обострению отношений Украины и ЕС.

На случай, если Порошенко окажется недостаточно решительным для того, чтобы пойти до конца в деле антироссийских провокаций, США обладают возможностью подстегнуть набирающий обороты в Киеве процесс дестабилизации. Достаточно Вашингтону намекнуть украинской элите, что его уже не волнует неизбежная в таком случае дестабилизация, а он очень недоволен Порошенко и считает необходимым его смещение, как Петра Алексеевича наперегонки бросятся арестовывать его собственные генералы (которые так же торопились в свое время арестовать Януковича).

Да, после переворота вряд ли удастся удержать единство страны, а в Киеве сразу или почти сразу установится откровенно террористический режим, по сравнению с которым даже нынешний будет выглядеть вегетарианским. Но это вряд ли волнует США. Хаос и махновщина на Украине – провокация ничем не хуже прямых украинско-российских столкновений. Тем более, что уже готовы («дело Савченко-Рубана») основания для обвинения России в том, что это ее рук дело. И махновщина так же надежно обеспечивает столкновение российских интересов на Украине с интересами нескольких стран ЕС.

Таким образом, события ближайшего времени обещают напряженную весну и лето. Да и осень тоже. Причем с исчезновением Украины данное направление как один из главных центров организации провокаций с повестки дня снято не будет. Для того, чтобы эта война прекратилась, необходимо исчезновение или капитуляция США.

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