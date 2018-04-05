В Финляндии впервые зафиксировали случай, когда первенца родил мужчина. Планировалось, что роды состояться в первой половине марта, однако в итоге, дитя появился на свет ближе к апрелю, передает Yle .

Издание отмечает, что отец родился женщиной, однако сделал операцию по смене пола и два года тому назад получил паспорт мужчины. Вскоре он прервал гормональную терапию, чтобы иметь возможность родить ребенка от своего партнера. Сам отец утверждает, что беременность перенес хорошо.

"Вес новорожденного - почти 4 килограмма, рост - 53 сантиметра. Несколько последних недель были сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Однако роды прошли хорошо", - отметил молодой папа.

Кроме того, родители новорожденного уточнили, что столкнулись с бюрократическими преградами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не признавали ситуацию, в которой у жителя, ожидающего ребенка, имеется идентификационный номер мужчины.

Как сообщал svodka.net ранее, Саули Ниинисте, которому в текущее время 69 лет, 40-летняя жена Йенни Хаукио в пятницу, 2 февраля, родила ребенка. Отец присутствовал на родах , в нынешнее время мать и новорожденный ребенок чувствуют себя отлично.

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