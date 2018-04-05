Суд в Германии принял решение отпустить бывшего президента женералитата испанской Каталонии Карлеса Пучдемона на свободу под залог в размере 75 тысяч евро, пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Испанию. Экс-глава правительства Каталонии вышел на свободу под залог в размере €75 тыс. Фото: EPA В суде отметили, что процедура экстрадиции в отношении Пучдемона касается только обвинений в присвоении средств. Обвинения в мятеже для немецкого правосудия не являются основанием для экстрадиции из-за отсутствия такого преступления в уголовном законодательстве Германии.Экс-глава правительства Каталонии вышел на свободу под залог в размере €75 тыс., пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Испанию.Суд немецкого города Ноймюнстера арестовал экс-главу правительства Каталонии по запросу испанских властей 26 марта. Немецкая полиция задержала Пучдемона 25 марта, когда он въехал в Германию из Дании. 1 апреля в Берлине прошел митинг в поддержку Пучдемона.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта 2018 года Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата своего соратника Жорди Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии и находящегося под арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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