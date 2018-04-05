Мужчину задержали 3 апреля на админгранице с Крымом

"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отразить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо, конечно, что активно вовлечено в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, которому выбирали меру пресечения в херсонском суде", - сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

К тому же Бабин раскритиковал работу силовиков во время инцидента.

"С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которая приводит к подобному поднятию главы российской пятой колонны в районах, приближенных к Крыму" , - добавил Бабин.

Правоохранители эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в пункте пропуска "Чаплинка" на админгранице с аннексированным Крымом сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали "депутата Евпаторийского горсовета". Сообщалось, что в марте 2014 года он участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.

По информации СБУ, в сентябре 2014 года фигурант дел был избран депутатом от партии "Единая Россия" в так называемом "Евпаторийском городском совете", созданном оккупационными властями.