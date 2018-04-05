Народный депутат Надежда Савченко сознательно отказалась от проведения психофизической экспертизы с использованием полиграфа. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в СБУ подчеркнули, что еще до уведомления о подозрении Савченко часто публично заявляла, что будет давать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение. Вместо этого она в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий.

"Служба констатирует, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это исключительно попытка введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, Савченко 5 апреля не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа из-за процессуальных вопросов.

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