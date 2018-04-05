Об этом в своем блоге на сайте Opinion написала синоптик Наталья Диденко.

Так, в субботу воздух станет свежее на западе, севере и кое-где в центральных областях, в течение дня предполагается +9… +12 градусов, а в южной части столбики термометров достигнут +16… +22 градусов.

«В Пасхальную ночь в Украине температура воздуха будет низкой, +1… +6 градусов, следовательно тем, кто собирается на ночную церковную службу, стоит одеваться теплее. Днем на Пасху, 8 апреля, всех украинцев ожидает солнце, синее небо, белые облака и температура воздуха +12… +18 градусов», — рассказала Диденко.

Также она подчеркнула, что следующая неделя в Украине начнется сухой теплой погодой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира