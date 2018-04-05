Хочет кто-то взять государственное имущество в аренду без платы или за символическую плату? Дорога открыта. Оформляете без конкурса концессию, а затем передаете концессионное имущество в аренду. Закон это позволяет, пишет в Фейсбуке народный депутат, экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

Еще не успели высохнуть чернила на моей предыдущей публикации о том, как за счет бюджета (то есть наших с вами денег) создают кому-то частный бизнес или приумножают чьи-то доходы. Тогда речь шла о бюджетной оплате стоимости строительства некоторых частных объектов в аграрном комплексе. Такой себе щедрый дар в этом году на 2,3 млрд. грн. И уже на этой неделе народные избранники с подачи правительства осчастливили нас еще одним сюрпризом, одобрив в первом чтении распространение подобной практики на другие сектора. Что уж там размениваться только на аграрные. Гулять так гулять!

Грешным делом я думал, что концессию применяют с целью привлечения частных средств для решения каких-то общественных проблем. Но это не у нас. Потому что проект закона «О концессиях» предусматривает в качестве существенного условия договора как раз наоборот – предоставление государственной поддержки. И застенчивое упоминание в скобках «в случае ее предоставления» ну никак не хочет развеять мои сомнения в том, что бюджет таки будет оказывать поддержку, информирует svodka.net.

Концессионный дух изменений в законодательство зашкаливает. Ну что там какие-то буржуйские выдумки о конкурсах, состязательность, прозрачность. Передать имущество в концессию можно без конкурса, по результатам прямых переговоров. Скажете, что были лучшие претенденты? Ну скажите себе на здоровье.

Хочет кто-то взять государственное имущество в аренду без платы или за символическую плату? Дорога открыта. Оформляете без конкурса концессию, а затем передаете концессионное имущество в аренду. Закон это позволяет.

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Понравился кому-то государственный земельный участок? Руку помощи вам предлагает закон. Заключается концессионный договор, и право пользования немедленно переходит частному партнеру. Проще не бывает. Не очень радуйтесь, если у вас частная земля. Потому что ее можно отобрать во внесудебном порядке. Единственное, что можно обжаловать в суде, – это плата за отобранную землю, рыночную цену которой закон поручает установить экспертам.

Горячий привет шлет закон борцам с приватизацией. А для чего она вообще, когда можно приватизировать доходы, не заплатив за объект ничего. И пусть он веками продолжает оставаться в государственной собственности. Да еще и доплатить за это могут (государственная поддержка). Приватизировать можно также доходы объектов, запрещенных к приватизации. Потому что их можно передать в концессию.

В недавней украинской истории все это уже было – передача государственных предприятий в частное управление. И, конечно же, оно привело к прорыву. Прорыву в достатке украинских олигархов.

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И реальному присвоению открыли дорогу. И без каких-либо конкурсов, аукционов. Изменениями в закон об ипотеке предусмотрено, что частный партнер может передать вещные права на объект в ипотеку (залог), а взыскание на такой предмет ипотеки осуществляется в порядке внесудебного урегулирования без применения процедуры публичных торгов и соответствующим переходом прав на имущество.

При наличии такой нормы издевательством и насмешкой выглядит требование о возврате имущества по истечении срока концессии. Потому держатель залогового имущества не несет ответственности за государственное имущество, переданное в концессию. И через 50 лет (предельный срок концессии) при таких концессионно-ипотечных сделках от государственного имущества может не остаться даже ржавого места.

Хотите избежать экологического аудита – вам туда, в концессию. Там можно и без него. А оценку воздействия на окружающую среду концессионера делает, в отличие от других, сам концессионер. И валютные правила для него другие. И даже законы, как говорится, для них не писаны.

Не буду больше утомлять. И сказанного довольно, чтобы понять – концессия как инструмент решения общественных потребностей в версии закона делает нас с вами заложниками концессионеров.

Скажу также, что усилий нескольких десятков депутатов было явно недостаточно, чтобы сдержать уникальное единство мнений, помыслов и действий народных избранников как большинства, так и оппозиции. Подобное единство большинства и оппозиции парламент демонстрировал при принятии печально известного закона о закупках. С его уникальным изобретением – тендерной палатой.

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