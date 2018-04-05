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Сооснователь Apple Возняк: Жаль, что развитие компьютеров привело к появлению средств слежки, о которых многие даже не подозревают
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05.04.2018 20:32
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Соучредитель компании Apple Стив Возняк отметил, что ему не
нравится, что современные технические возможности позволяют
нарушать гарантированную законами защиту личной информации. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Возняк: Я считаю эту
проблему очень важной Фото: ЕРА "Я считаю эту проблему очень
важной, очень серьезной. И мне искренне жаль, что развитие
компьютеров, к которому я приложил руку, привело к появлению таких
средств слежки, о которых многие люди даже не подозревают", –
заявил он.Возняк подчеркнул, что всегда был привержен либеральным
ценностям."Являюсь одним из основателей Electronic Frontier
Foundation – некоммерческой организации, которая, в частности,
защищает права людей на то, чтобы компании не предоставляли их
личную информацию третьей стороне", –
отметил соучредитель Apple.По его словам, современные
технические возможности "позволяют легко нарушать то, что старается
гарантировать закон", и Возняку это не нравится.
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