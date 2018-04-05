Соучредитель компании Apple Стив Возняк отметил, что ему не нравится, что современные технические возможности позволяют нарушать гарантированную законами защиту личной информации. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Возняк: Я считаю эту проблему очень важной Фото: ЕРА "Я считаю эту проблему очень важной, очень серьезной. И мне искренне жаль, что развитие компьютеров, к которому я приложил руку, привело к появлению таких средств слежки, о которых многие люди даже не подозревают", – заявил он.Возняк подчеркнул, что всегда был привержен либеральным ценностям."Являюсь одним из основателей Electronic Frontier Foundation – некоммерческой организации, которая, в частности, защищает права людей на то, чтобы компании не предоставляли их личную информацию третьей стороне", – отметил соучредитель Apple.По его словам, современные технические возможности "позволяют легко нарушать то, что старается гарантировать закон", и Возняку это не нравится. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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