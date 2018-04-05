Лидер "Океан Ельзи" не просил себя включать в политические рейтинги. Однако он не будет стоять в стороне от ключевых процессов в государстве, передает со ссылкой на .

Об этом он заявил на встрече со студентами в Киево-Могилянской академии.

О выступлении Вакарчука пишет в Facebook журналист Кристина Морозова.

"Свободный перевод ответа Святослава Вакарчука о президентстве:

Не в фамилии дело, не я включал себя в рейтинги, ни с одним олигархом, бизнесменом не говорил о таких вещах. Я рад, что сегодня меня нельзя назвать политиком, но я не буду стоять в стороне от ключевых процессов в государстве", - сообщает она.

"То, что Вакарчук появился в рейтингах - это ошибка украинских политиков. У меня нет амбиций. Я об этом не говорил ни с одним олигархом, политиком или политтехнологом", - сказал Вакарчук. Его слова цитирует журналист Эльдар Сарахман.

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