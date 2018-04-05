УЕФА открыл дело за использование болельщиками "Ромы" флага "ДНР" на матче против "Шахтера"

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит факт появления флага так называемой "ДНР" на трибунах римского "Стадио Олимпико" во время матча Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером" 13 марта.

Об этом УЕФА проинформировал Федерацию футбола Украины. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

"Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE (организация, которая борется против расизма и других форм ксенофобии в европейском футболе - ИФ)", - сказал официальному сайту ФФУ ее президент Андрей Павелко.

16 марта ФФУ направила в УЕФА обращение с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации флага так называемой "ДНР".

29 марта ФФУ направила обращение к FARE с просьбой добавить символику так называемых "ДНР" и "ЛНР" в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах.