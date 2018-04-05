знаток "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов, которого ФСБ задержала после разоблачения СБ Украины спецоперации по подготовке ряда террористических актов в России на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти и Курске, признал свою причастность. Об этом говорится в письме российского эксперта, которое сегодня распространили российские СМИ, передает со ссылкой на сообщение СБУ на официальной странице в Facebook.

Так, в письме Соколов признает и действительно берет на себя ответственность за организацию антиукраинской провокации.

В то же время, в сообщении СБУ указано, что украинская спецслуба убеждена, что "именно ФСБ позволила передачу и обнародование в российских СМИ "открытого письма" Соколова для дистанцирования от неудачной спецоперации, что было надежно задокументированно Службой".

Напомним, что председатель СБУ Василий Грицак в августе 2017 года на брифинге сообщил, что спецслужбы РФ разработали операцию по дискредитации Украины с привлечением "в темную" бывших участников антитеррористической операции. Следователями и оперативными сотрудниками СБУ собрано довольно доказательств того, что провокация была спланирована и срежиссированна именно ФСБ, которой были установлены фамилии конкретных лиц, руководивших действиями Соколова, между них, в частности близкий родственник одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности.

Свидетельства непосредственных участников этих событий и вещественные доказательства дают все основания считать, что эта спецоперация российских спецслужб могла стать поводом для открытого вооруженного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину. Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали основанием для начала новой военной кампании в Чечне.

После обнародования СБ Украины части неоспоримых доказательств и ознакомления адвокатов с материалами завершенного уголовного производства, спецслужбы РФ провели демонстративное задержание эксперта "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергея Соколова и руководителя этой структуры Руслана Мильченко, для прикрытия собственного "провала".

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