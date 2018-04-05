В Запорожье классический сюжет анекдота превратился в кровавую бойню.

Женщина пришла с работы, а муж как раз был в постели с другой. Оголтелая от ярости жена лишних вопросов не задавала, а просто проломила голову сопернице!

Возвращаясь с работы, Алла даже не догадывалась, какой сюрприз ждет ее дома. Переступив порог, застала в постели своего мужа с любовницей. Оба были голые! Никаких оправданий слышать не хотела, сразу начала бить стулом разлучницу, информирует svodka.net.

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