|Жена застукала мужа с любовницей, и избила ее табуреткой
|05.04.2018 20:38
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В Запорожье классический сюжет анекдота превратился в кровавую бойню.
Женщина пришла с работы, а муж как раз был в постели с другой. Оголтелая от ярости жена лишних вопросов не задавала, а просто проломила голову сопернице!
Возвращаясь с работы, Алла даже не догадывалась, какой сюрприз ждет ее дома. Переступив порог, застала в постели своего мужа с любовницей. Оба были голые! Никаких оправданий слышать не хотела, сразу начала бить стулом разлучницу, информирует svodka.net.
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