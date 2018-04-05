Украина находится под влиянием трех сил - Российской Федерации, США и Европейского Союза. Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире на телеканале NEWSONE .

"То, что вопрос об увольнении Холодницкого может решаться в Штатах - это абсолютно вероятно, и лучше бы он решался в Штатах, чем в России. И, исходя из мемуаров Джо Байдена, вопрос о снятии генпрокурора Шокина решался тоже в США, и за это Украина получила, исходя из слов Байдена, миллиард долларов кредита. А из песни слов не выкинешь", - сказал журналист.

"Украина, к сожалению, как бы нам того не хотелось, как бы ни было стыдно признаваться, но давайте говорить правду - Украина сегодня не субъект. Украина - объект. Мы испытываем влияние трех сил (Евросоюза в меньшей степени, потому что у них хватает своих проблем). С одной стороны это Россия. Это генетически привычное влияние "старшего брата", потому что для многих украинцев Россия по-прежнему остается "старшим братом", к сожалению. В этом и заключается комплекс неполноценности. С другой стороны - США. Это геополитическая большая игра", - подытожил он.

Как сообщал svodka.net, третий президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на решение Верховного суда Украины, который окончательно отказал ему в предоставлении статуса беженца.

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