|Тіна Кароль оголосила співоче змагання шанувальників у Інстаграмі
|05.04.2018 20:39
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Відома українська співачка Тіна Кароль запропонувала своїм шанувальникам несподіваний челендж.
Потрібно повторити неймовірно складну музичну вправу, якою зірка поділилася раніше у сторіз і викласти відео у себе на сторінці, додавши хештег #VOICEchellenge.
Ті ролики, які припадуть до душі співачці, вона викладе у своєму Інстаграмі - зараз вже можна побачити кількох голосистих дівчат, які спромоглися повторити вправу.
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