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Тіна Кароль оголосила співоче змагання шанувальників у Інстаграмі
05.04.2018 20:39
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Відома українська співачка Тіна Кароль запропонувала своїм шанувальникам несподіваний челендж.

Потрібно повторити неймовірно складну музичну вправу, якою зірка поділилася раніше у сторіз і викласти відео у себе на сторінці, додавши хештег #VOICEchellenge.

Ті ролики, які припадуть до душі співачці, вона викладе у своєму Інстаграмі - зараз вже можна побачити кількох голосистих дівчат, які спромоглися повторити вправу.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 15 Бер 2018 р. о 9:52 PDT


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