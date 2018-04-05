Политика расширения «кремлевского списка» принесла первые плоды

Андрей Полунин

На фото: спецпрокурор Роберт Мюллер (Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press)

Материал комментируют: Александр Шатилов Сергей Марков

США в ближайшее время введут новые санкции в отношении «российских олигархов», близких к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в среду, 4 апреля, первым сообщило агентство Reuters, затем тему подхватили газета The Washington Post и телекомпания FoxNews.

По версии Reuters, под санкции могут попасть 19 физических лиц и пять организаций, в числе которых два разведывательных подразделения, которые США считают причастными к кибератакам последних двух лет.

По данным WP, список может включать как минимум шесть бизнесменов, ставших фигурантами «кремлевского доклада». При этом собеседники газеты отмечают, что советники президента США Дональда Трампа настаивали на введении новых санкций против России в ответ на якобы организованное ею отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Напомним, из-за дела Скрипаля власти США выслали 60 российских дипломатов, на что Москва ответила зеркально.

Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA). 15 марта этот документ уже становился основанием для расширения российского санкционного списка. В него были включены 14 физлиц, а также Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина. Все попавшие под санкции подозревались во вмешательстве в президентскую кампанию США 2016 года.

Ранее, в феврале, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинение 13 россиянам и трем компаниям в ведении против США «информационной войны». И, что характерно, российские олигархи теперь из кожи вон лезут, чтобы доказать свою лояльность Вашингтону.

По данным CNN, за последнее время команда Мюллера допросила двух российских олигархов, и даже досмотрела электронные гаджеты одного из них. Трогательный факт заключается в том, что бизнесмены прилетели на допрос в Нью-Йорк, так сказать, по первому зову, причем на собственных частных самолетах.

Еще одному олигарху из России американцы отправили «неформальный опросник» с пожеланием встретиться для беседы. Собеседники CNN полагают, что прокуроры Мюллера могут искать следы российского финансирования избирательной кампании Трампа через подставных лиц.

Все сказанное заставляет думать, что избранная Вашингтоном тактика давления на ближайшее окружение Путина, в том числе бизнес-окружение, на такая уж неверная.

Надо понимать: бизнесменам из «кремлевского списка» могут как запретить торговые операции в США, так и заморозить активы или наложить арест на собственность. Плюс, нужно помнить, что многие европейские компании аффилированы с американским рынком, и примут санкции Минфина США как руководство к действию. А дальше удар может сместиться на российский бизнес на азиатских рынках. В итоге может сложиться ситуация, при которой бизнесменам из «кремлевского доклада» нигде в развитых странах не будут рады.

Надо думать, олигархи, прилежно летающие на допросы в Нью-Йорк на бизнес-джетах, как никто это понимают.

— Российский бизнес, по сути, наполовину является западным, — отмечает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Это, кстати сказать, полностью соответствует концепции на максимальную интеграцию России в глобальную экономику. Такая концепция реализовывалась на протяжении последних 25 лет, не заменена никакой другой, и до сих пор является стратегической линией российского правительства.

В соответствии с этой линией, повторюсь, живет российский крупнейший бизнес. Потому сейчас он пытается сохранить хорошие отношения и с российскими, и с американскими властями — в то время, когда эти власти воюют друг с другом.

Причем, демонстрация лояльности в обе стороны может продолжаться долго. На руку олигархам играет то обстоятельство, что Запад определился со стратегией, но не вполне определился с тактикой.

— Чего хочет Запад от российских олигархов — стратегически и тактически?

— Стратегически Запад хочет, чтобы крупный российский бизнес помог изменить политику Москвы на более дружескую — более подчиняющуюся — Западу. Но в части тактики окончательная концепция так и не выбрана.

Так, одна тактическая концепция предполагает, что российские олигархи должны быть наказаны за то, что продолжают сотрудничать с Кремлем, и что всех их нужно поставить перед жестким выбором.

Вторая предполагает, что олигархов из России перед жестким выбором ставить не нужно. С ними нужно заключить тайный договор с тем, чтобы — условно говоря — крупные российские бизнесмены стали агентами западных спецслужб, и действовали в их интересах.

Наконец, согласно третьей концепции, российских олигархов нужно разделить. Тех из них, кто поддерживает Путина, следует наказать, а с тех, кто готов участвовать в заговоре против Путина, нужно простить и с ними сотрудничать.

Пока нет признаков, что Запад сделал выбор в пользу одной из этих тактик. В этих условиях российские олигархи получают некоторое поле для маневра.

— Можно ли сказать, что пока у Запада нет определенности в действиях, санкционные меры против России не будут эффективными?

— Наверное, да. Но при этом общая стратегия у Запада все-таки есть, и это не стоит сбрасывать со счетов. Стратегия заключается в том, чтобы путем удушающего давления на Россию добиться таких же изменений, которые произошли в Иране.

В политических кругах США иранский опыт считают очень позитивным. Запад, напомню, давил на Иран удушающими санкциями в течение ряда лет, и конечном итоге добился, чтобы население на президентских выборах проголосовало за более мягкую — не националистическую — кандидатуру. В результате, новое руководство Ирана отказалось от ядерной военной программы, и подписало соответствующее соглашение со странами «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия). Да, Трамп сейчас выступает за разрыв этого соглашения, но западные спецслужбы, в том числе американские, считают этот договор вполне успешным.

Санкции против России, полагают в США, должны действовать по той же модели. Чтобы через шесть лет, когда Путин будет уходить от власти, он передал бразды правления прозападному, компромиссному политику, который готов принять все ключевые условия Запада.

По сути, Штаты уже сегодня смотрят только туда — на исход шестилетнего путинского правления.

Второй же элемент стратегии заключается в том, что Западу нужно накапливать ресурсы, и готовится к кризису в России. Запад исходит из того, что такой кризис неизбежен. Либо это будет недовольство войнами, которые ведет российское правительство — неудачами в Сирии, вероятно, войной с Украиной. Либо недовольство экономическим положением страны, коррупцией, неадекватностью ряда руководителей старой когорты.

Скажем, реакция Амана Тулеева на пожар в Кемерово, я считаю, сильно укрепила Запад в правильности таких ожиданий. Она показала, что ряд персоналий в правящей российской обойме настолько неадекватны, что могут допускать грубые ошибки, ведущие к массовым протестам.

По сути, Запад ждет таких протестов в России, чтобы подключить к ним структуры, которые сейчас готовятся. С этой точки зрения, расширение «кремлевского списка» — один из элементов этой подготовки.

— Возможности американцев давить на Кремль через бизнес все равно ограничены, — считает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Российский бизнес еще с середины нулевых годов не претендует на самостоятельную политическую роль, и сейчас играет по правилам власти.

Плюс, многие олигархи из России резонно опасаются, что американцы вводят санкции не столько разумные, сколько карательные. Раз так, даже если эти бизнесмены пойдут на поклон к дядюшке Сэму, они все равно пострадают — как минимум, у них отберут активы в Америке.

Поэтому-то я считаю, что в Нью-Йорк на допросы летают люди не из топовых персон. Эти топовые персоны, так или иначе, завязаны на команду Владимира Путина. Они прекрасно понимают, что никто на Западе их не простит, и потому давно подстраховались от давления — вывели активы, находящиеся в зоне риска.

Словом, не думаю, что Штаты могут чего-то реально добиться, расширяя санкционный список российских бизнесменов. Напротив, чем больше Запад истерит, чем больше давит на российскую элиту и граждан по различным каналам, тем выше сплоченность общества в России вокруг власти. И тем меньше, в конечном итоге, шансов у Запада ситуацию раскачать.

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