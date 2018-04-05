Только суд может обязать к выплатам алиментов граждан Украины, которые уклоняются от обязанности заботиться о пожилых родителях. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева. Рева: Все дети в Украине должны платить алименты на родителей? Это полная чушь! Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook "Наши отношения не регулируются деньгами, это дело семьи", – отметил Рева, пояснив, что его слова из интервью "Радіо Свобода" вырвали из контекста.Бывали ситуации, когда немощные люди пожилого возраста из зоны АТО оставались одни, именно об этом шла речь в передаче, подчеркнул министр."Волонтеры собрали немощных, одиноких, стариков, разговаривали с ними и выяснили, что у тех есть родные. Волонтеры им звонят и рассказывают: ваши родители в такой сложной ситуации, помогите им. А те дети ответили: "Перезвоните, когда умрут ..." И меня спрашивает журналист: что делать? Я напомнил, что есть Конституция, где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база. По решению суда можно присуждать алименты на содержание родителей. А если дети уклоняются, то 165-я статья Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что они несут уголовную ответственность. Подчеркиваю, по решению суда. Означает ли это, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей? Нет, это полная чушь", – добавил Рева.2 апреля Рева, ссылаясь на 51-ю статью Конституции Украины, заявил, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях, и назвал алименты механизмом такой заботы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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