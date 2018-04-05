|
Рева заявил, что его слова о выплате алиментов на содержание нетрудоспособных родителей вырваны из контекста
|
05.04.2018 20:40
|
Только суд может обязать к выплатам алиментов граждан Украины,
которые уклоняются от обязанности заботиться о пожилых родителях.
Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева.
Рева: Все дети в Украине должны платить алименты на родителей?
Это полная чушь! Фото: Міністерство соціальної політики України /
Facebook "Наши отношения не регулируются деньгами, это дело семьи",
– отметил Рева, пояснив, что его слова из интервью "Радіо Свобода"
вырвали из контекста.Бывали ситуации, когда немощные люди пожилого
возраста из зоны АТО оставались одни, именно об этом шла речь в
передаче, подчеркнул министр."Волонтеры собрали немощных, одиноких,
стариков, разговаривали с ними и выяснили, что у тех есть родные.
Волонтеры им звонят и рассказывают: ваши родители в такой сложной
ситуации, помогите им. А те дети ответили: "Перезвоните, когда
умрут ..." И меня спрашивает журналист: что делать? Я напомнил, что
есть Конституция, где четко указано, что дети обязаны заботиться о
своих родителях. Должно ли государство влиять на людей? В таких
случаях для этого есть вся законодательная база. По решению суда
можно присуждать алименты на содержание родителей. А если дети
уклоняются, то 165-я статья Уголовного Кодекса Украины
предусматривает, что они несут уголовную ответственность.
Подчеркиваю, по решению суда. Означает ли это, что все дети в
Украине должны платить алименты на родителей? Нет, это полная
чушь", – добавил Рева.2 апреля Рева, ссылаясь на 51-ю статью
Конституции Украины, заявил, что совершеннолетние дети обязаны
заботиться о своих нетрудоспособных родителях, и назвал алименты
механизмом такой заботы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира