Сергей Соколов в письме утверждает, что его задержала ФСБ, потому что он хотел поехать в Украину спасать свою гражданскую жену Дарью Мастикашеву

Речь идет о письме, которое обнародовало российское агентство РБК .

Соколова задержала ФСБ в январе, как утверждает СБУ, после разоблачения украинской спецслужбой спецоперации по подготовке ряда террористических актов в России на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти и Курске.

"СБУ убеждена, что именно ФСБ позволила передачу и обнародование в российских СМИ "открытого письма" Соколова для дистанцирования от неудачной спецоперации, надежно документированной Службой", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы .

Сергей Соколов в письме утверждает, что его задержала ФСБ, потому что он хотел поехать в Украину спасать свою гражданскую жену Дарью Мастикашеву.

"Дело в том, что в моей последней "работе", за которую меня задержали, в том числе речь шла об откровенной фальсификации, откровенных провокациях и дискредитации украинского государства", - рассказывает Соколов. Работа эта, по его словам, "велась по заказу и на деньги очень высокопоставленных заказчиков", в результате "Дашу арестовали сотрудники СБУ". Автор письма признается, что пытался спасти Мастикашеву, желая поехать в Украину и дать показания в пользу своей девушки, но не успел, поскольку его тоже арестовали. Дарья Мастикашева - гражданка Украины, но при этом имеет вид на жительство в России.