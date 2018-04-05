Жалобщики подают необоснованные жалобы без оплаты, которые не принимаются к рассмотрению АМКУ, однако это на день-два останавливает процедуру. Об этом сообщил на брифинге председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает корреспондент .

"Бывают отдельные случаи злоупотреблений, когда жалобщики подают необоснованные жалобы без оплаты, которые не принимаются к рассмотрению АМКУ, однако это на день-два останавливает процедуру", - отметил он и добавил, что с целью решения этой проблемы, разработан законопроект, предусматривающий интеграцию оплаты жалобы с подачей и модулем ProZorro.

Кроме того, по словам Терентьева, участники торгов злоупотребляют своим правом на обжалование, в частности в части подачи жалобы в последний, предусмотренный законом срок (в том числе подача жалоб в 23:59 и т.д.), что приводит к затягиванию срока проведения торгов.

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