Группа американских ученых уже на протяжении нескольких лет следит за движением литосферных плит в южной части Африки. По мнению исследователей, трещина, произрастающего в районе Кении может стать причиной разрыва материка и создать новый океан на Земле.

Научное общество уже давно пришло к полному согласию в принятии теории эволюции и самоорганизации планеты. Земля представляет собой скопление тектонических плит, которые находятся в постоянном движении. Самым глобальным процессом, который досконально известен, стал разрыв единого материка Гондвана на шесть частей. Однако подобные тенденции не исключены и сейчас, информирует svodka.net.

Трещина на юге Африки увеличивается с каждым десятилетием. В последнее время отмечено увеличение скорости разрыва тектонических плит. Ученые считают, что если процесс будет идти по такому сценарию, то уже к середине столетия на планете может образоваться новый океанский бассейн. Последствия таких глобальных изменений сейчас просчитываются с помощью компьютерного моделирования.

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