|
В МИД Великобритании заявили, что Юлия Скрипаль пока не приняла предложения РФ о консульской помощи
|
05.04.2018 20:47
|
Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая
была отравлена в британском Солсбери 4 марта вместе с отцом, пока
не приняла предложенной помощи со стороны посольства РФ. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В сегодняшнем
заявлении Скрипаль попросила ценить ее личную жизнь и жизнь ее
семьи в период выздоровления после отравления Фото: Russian
Embassy, UK / Twitter В британском ведомстве сообщили, что Скрипаль
может выбрать, когда ей принять предложение российских дипломатов,
однако на сегодняшний день она этого не сделала.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта
местной полиции Ника Бейли, посетившего дом
Скрипаля. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".29 марта стало известно, что
Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.
В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им
доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ
сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том,
что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная
сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5
апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись
разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой
Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не
смог.Сегодня Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором она
попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период
выздоровления после отравления.Юлия Скрипаль является гражданкой
России, а ее отцу предоставили политическое убежище в
Великобритании.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира