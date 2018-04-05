Украина не имеет задолженности по выплате по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, передает

"В 2018 году Правительство отчиталось Комитету министров Совета Европы о выплате возмещения, присужденного Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по всем принятым решениям, которые вступили в законную силу по состоянию на 31 декабря 2017 года. Сейчас по соответствующей бюджетной программе отсутствует задолженность на выполнение решений Европейского суда", - сообщили в Минюсте.

Как сообщал по итогам прошлого года Украина оказалась в списке стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в Европейском суде по правам человека.

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