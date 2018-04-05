У президента Украины Петра Порошенко есть сложности с формированием бюджета для следующей избирательной кампании, поскольку у него отсутствуют крупные вливания и гарантии финансовой помощи со стороны олигархов.

Об этом «Апострофу» рассказал политический знаток Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

По его словам, самым большим показателем поддержки того или иного кандидата на выборах является формирование его бюджета, наполняют который в основном олигархи. У Порошенко, как и у многих других кандидатов, бюджеты пустуют, информирует svodka.net.

«Петр Алексеевич вряд ли будет тратить свои деньги, поскольку он же президент. Соответственно, его должны поддерживать и финансировать другие. Но, насколько мне известно, на сегодняшний день у него нет ни отдельно больших вливаний, ни гарантий насчет финансовой помощи в проведении кампании. Это же касается и некоторых других рейтинговых кандидатов», – отметил Петренко.

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