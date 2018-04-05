В результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла близко базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения "Буревестник" ВВС США (United States Air Force Thunderbirds). Инцидент произошел в среду, сообщает со ссылкой на ABC News.

Пилот "Буревестника" умер во время обычного учебно-тренировочного полета в Неваде около 10:30, подтвердили ВВС в заявлении.

Военно-воздушные силы пока не идентифицировали летчика, сообщили в ведомстве, добавив, что "расследование ведется по поводу причины аварии".

"Буревестники" отменили свое выступление на выставке "March Field Air & Space Expo", которое должно было состояться на авиабазе Марч в Калифорнии и "неизвестно, как эта авария повлияет на остаток сезона Буревестника 2018", говорится в сообщении.

Пилотажная группа ВВС США "Буревестник" выполняет фигуры высшего пилотажа на самолетах F-16. Она состоит из шести лучших пилотов ВВС, выполняют сложные маневры в тандеме, а также показывают воздушные шоу по всей территории США.

В издании также отметили, что катастрофа стала третьей из серии инцидентов, связанных с американскими воздушными силами, за последние 48 часов.

Как сообщал 4 апреля вертолет воздушно-морских сил США потерпел крушение во время тренировок в Южной Калифорнии.

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