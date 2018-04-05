|Королевская свадьба: журналисты узнали, где принц Гарри с женой проведут медовый месяц
|05.04.2018 21:01
|
Информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл впервые в статусе супругов отправятся в путешествие в Грецию оказалась неправдивой. Согласно новой информации, пара сразу же после свадьбы поедет в Намибию, передает viva.
По словам инсайдеров, жених уже даже выбрал гостиницу, в которой супруги остановятся на время медового месяца. Гостиница Hoanib Valley Camp сейчас еще находится на стадии строительства, однако, к маю оно как раз будет завершено и Гарри с Меган символично станут первыми ее гостями.
Известно, что каждый номер отеля выполнен в форме бунгало и размещен на большом расстоянии друг от друга в пустыни. В домике есть все необходимое для комфортного отдыха, а также веранда, из которой открывается потрясающий вид на горы и пустыню.
Такое дикое место выбрали для отдыха от публичной жизни принц и будущая герцогиня.
Как сообщал svodka.net.uа, в Британии приняли решение о запуске новой криптовалюты по случаю свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри.Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale. Средства от продажи токенов планируется направить на благотворительные цели.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира