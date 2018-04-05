Каждое село и город Западной Украины имеет подобные истории трудовой миграции. Ярослав Войтюк родом из Тернопольщины. Его мама уехала на заработки в Италию, когда ему было 12 лет- его историю рассказало Громадське.

.. Ярослав Войтюк – с Тернопольщины Его мама уехала на заработки в Италию, когда мальчику было 12 лет. Сначала он жил у бабушки с дедушкой на Ровенщине, ведь с папой мама развелась еще до отъезда. Сейчас уже 25-летний студент снимает квартиру в Черновцах, где учится на врача.

Вспоминая о времени, когда мама уехала в Италию, отмечает Ярослав – адаптироваться к новой реальности было непросто.

«Не плакал, но радостного тоже ничего не было. Довольно трудно сначала адаптация прошла. 12 лет, чужая школа, не сразу восприняли. За год я уже прижился. Были разные ситуации. Например, язык – на Ровенщине используют другие слова, это был повод для насмешек надо мной».

Ярослав рассказывает – в селе, куда он переехал к дедушке с бабушкой, у каждого второго или третьего ребенка мама жила и работала в Италии.

«Не отца в США, a маму в Италии, потому что там нужна женская рабочая сила. В селе не все могут себе позволить купить детям новый рюкзак, a те, у кого родители в Италии, могли».

Несмотря на это, парень говорит, что дети дружили между собой независимо от материального состояния. На дорогих авто никто не гонял, проблем с законом, о которых часто говорят в контексте оставленных в Украине родителями-гастарбайтерами детей, его знакомые не имели. Ярослав и до сих пор живет благодаря средствам, которые мама зарабатывает за границей. Она присылает парню около 200 евро в месяц на аренду квартиры и прочие расходы. По словам парня, мама вроде хочет возвращаться в Украину, но каждый раз, когда приезжает домой, меняет мнение.

«Приезжает на две недели и говорит, что ее все бесит – и цены, и все. Шла по деревне и увидела свою одноклассницу, которая выглядит гораздо старше. Здесь женщины гораздо быстрее стареют».

Парень несколько раз посещал маму в Неаполе. На вопрос, не хочет ли он переехать к ней, отвечает – сначала надо закончить учебу в Украине. «Хочется в Европу или США, это мечты, амбиции», – заключает Ярослав.

Павел Онойко

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