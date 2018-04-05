В России создали и активно используют специализированный инструмент для ведения гибридных войн в виде так называемых частных военных компаний. Об этом пишет Константин Машовец, координатор ИС.

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По сообщению Службы безопасности Украины, на сегодняшний день уже установлены фамилии, имена и другие личные данные 1578 боевиков, входящих в состав так называемой частной военной компании — «ЧВК Вагнера» и принимавших или принимающих непосредственное участие в вооруженной агрессии Кремля против Украины, а также в боевых действиях в Сирии. Учитывая тот факт, что участие этой группировки в войне на Донбассе часто фиксировалось различными источниками, стоит разобраться с этой необычной «конторой» кремлевского происхождения, которая специализируется на тайных и гибридных войнах Кремля, информирует svodka.net.

Вспомним недавние события. Эта полумифическая и наглая кремлевская «военная контора» в Сирии, на восточном берегу Евфрата, в результате двух мощных ракетно-артиллерийских ударов и одного воздушного со стороны сил международной коалиции, возглавляемой США, понесла ощутимые потери. В ночь с 7-го на 8 февраля были уничтожены более 100 боевиков этой «конторы» (еще почти столько же были ранены). Американская боевая авиация и вертолеты при помощи высокоточных боеприпасов доказали российским наемникам всю ошибочность их попыток «отжимать» газовые заводы в чужих секторах ответственности.

У нас в Украине эти «ландскнехты» Путина также отличились часто в той же сфере — теракты, убийства, «отжим» имущества и недвижимости. При этом действовала упомянутая «фирма» в ряде горячих точек этой войны и оставила на Донбассе кровавый след и репутацию, специалистов по ликвидациям.

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Именно на их счету — уничтожение украинского военно-транспортного самолета Ил-76, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих, ожесточенные бои с украинскими войсками в районе луганского аэропорта, Новосветловки и Хрящеватого. 17 вагнеровцев тогда погибли.

Зимой 2015 года сводную тактическую группу этого формирования в количестве 210 боевиков как отдельное формирование командование агрессора использовало как своеобразный таран украинской обороны на Дебальцевском направлении. Отличились они в течение этого периода и в печально известных боях под Санжаровкой. Общие безвозвратные потери «фирмы» (погибшие) в этот период составляли 24 боевика.

Еще можно вспомнить участие этих «представителей частной компании» в таких неоднозначных и острых акциях, как ликвидация одиозного главаря боевиков по кличке «Бэтмен» (он же Александр Беднов) и еще двух «народных героев», хорошо известных в районе Алчевска — Стаханова так называемых казачьих вождей Алексея Мозгового и Павла Дремова. Да и само «дикое и неуправляемое», даже Кремлем, российское казачество, которое вторглось на территорию Украины в рамках гибридной агрессии, тоже было приведено в подчинение «власти «ЛНР» в Луганске и существенно «прорежено» силами именно «ЧВК Вагнера».

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Так что знакомьтесь: российская частная военная компания — «ЧВК Вагнера», известная в мире своей способностью убивать и умирать. И то, и другое эти небесплатные «защитники «русского мира» делают часто и, подозреваю, не без удовольствия. На самом деле «ЧВК Вагнера» — это, скорее только, неформальное название частной военной компании, которой руководит Дмитрий Валерьевич Уткин, российский армейский подполковник в отставке, прежний командир 700-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, дислоцированной в поселке Печора. Именно его «рабочая» кличка «Вагнер» и стала названием этой ЧВК.

В целом численность этой группировки, по разным оценкам экспертов как у нас в стране и за рубежом, так и в самой России, в настоящее время оценивают по-разному, но большинство из них сходится в том, что она может достигать от 5500 до 6000 боевиков, из которых, по крайней мере, половина сегодня находится в Сирии.

По всем признакам, а главное — по своей структуре «ЧВК Вагнера» — это полноценная развернутая воинская часть. Да еще и с полным комплектом штатного тяжелого вооружения и техники (включая танки, боевые бронированные машины, ствольную и реактивную артиллерию, не говоря уже о минометах, станковых гранатометах, зенитных установках и ПЗРК). Кроме того, эта «частная военная компания», которая «не имеет никакого отношения к официальному Кремлю», имеет собственный учебный центр (полигон), находящийся близко хутора Молькино Краснодарского края. И даже восстановлением военно-профессиональных навыков боевики этой «воинской части» занимаются параллельно или, лучше сказать, вместе с бойцами российской кадровой воинской части, известной как «10-я бригада специального назначения ГРУ», которая дислоцируется там же, рядом.

И хотя формально эта организация никак не связана с официальной российской властью, в Сирию, а ранее в Украину и недавно в Ливию, Йемен и Судан или другие горячие точки на планете, где снова «запахло интересами Кремля», перебрасывали и перебрасывают подразделения этих наемников вполне официальными самолетами ВКС России и кораблями ВМФ или военным автотранспортом и железнодорожным транспортом по возможности.

Структура «ЧВК Вагнера» напоминает типичный советский мотострелковый полк, в состав которого входят четыре «штурмовые бригады» или, как их называют сами боевики этой «фирмы», — отряды и ряд специальных подразделений. Но на самом деле по количеству и штатной организации эти «бригады» являются типичными стрелковыми батальонами, которые имеют в своем составе до трех рот (по 100-120 бойцов каждая) и, таким образом, насчитывают соответственно по 300-360 боевиков в каждом (на вооружении — полный спектр пехотного вооружения плюс 82-мм и 120-мм минометы в огневых взводах), БМП и БТР как транспортно-боевые машины.

Также в состав этой «коммерческой организации» входит отдельный артиллерийский дивизион — до 350 «специалистов ландшафтного дизайна» в четырех огневых батареях (от четырех до шести стволов в каждой). На вооружении — преимущественно 122-мм САУ или их буксируемые аналоги, а также тяжелые противотанковые средства типа 100-мм ПТП МТ-12 «Рапира». Как своеобразный бонус от «связанного» с этой «фирмой» Кремля — ​​собственная отдельная танковая рота (до 12-15 танков различных типов, преимущественно Т-72 нескольких модификаций) и отдельное разведывательно-диверсионное подразделение (до 100 бойцов с легким и тяжелым пехотным вооружением, которое при необходимости оснащают автомобилями высокой проходимости или бронеавтомобилями типа «Тигр», «Водник» и т. д.). Как в полноценной воинской части, в состав «фирмы» входит также инженерно-саперная рота (до 80 специалистов) и рота связи (до 100 человек). Еще около 180 человек насчитывают подразделения управления, штаба и тылового обеспечения.

Таким образом, речь идет об имеющейся развернутой, должным образом оснащенной и подготовленной типичной мотострелковой воинской части бригадно-полкового масштаба, укомплектованной в основном ветеранами вооруженных сил РФ и различными подразделениями специального назначения. К тому же преимущественно имеющими военный опыт и являющимися носителями откровенно имперских, а иногда даже нацистских взглядов. Формально эта «контора» не является официальной воинской частью, и ее никак не связывают с формальной властью в Кремле. Но на самом деле оно так и есть. Ведь оружие, снаряжение, учебные центры, а главное — деньги, очень много денег (рядовой боевик в этой «ЧВК», находясь в зоне боевых действий, зарабатывает от 180 до 250 тыс. российских рублей в месяц) в этой «фирме» появились не сами по себе и не упали с неба. Тем более что «заказы», которые в основном выполняет эта «фирма», полностью укладываются в круг интересов Кремля и его спецслужб. По сути, в России создали формирования, которыми можно воевать где и с кем угодно, официально не объявляя войну и даже отрицая свое в ней участие. Согласитесь, лучшего и более эффективного инструмента для гибридной войны Кремль вряд ли найдет.

Ландскнехты — наемники-пехотинцы в средневековой Европе, прибывшие на военную службу с собственным оружием.

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