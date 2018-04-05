Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года, на трибунах была использована символика террористической организации "ДНР". Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос на заседании 31 мая. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 16 марта ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики "ДНР" Фото: ffu.ua Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая."Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА", – говорится в сообщении.В ФФУ надеются, что подобная символика будет официально запрещена и в FARE – организации, которая борется против расизма и других форм ксенофобии в европейском футболе. 16 марта федерация обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года.Кроме того, ФФУ попросила УЕФА и FARE добавить символику "ЛДНР" в перечень запрещенных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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