С началом действия норм нового закона по контролю качества пищевых продуктов инспектор Госпродпотребслужбы получили право принять решение о временном прекращении работы предприятия на срок до 10 рабочих дней. Об этом в эфире одного из украинских радиостанций рассказал глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает

Такими полномочия инспекторов наделил, в частности, Закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных", вступивший в силу 4 апреля текущего года.

"Закон дает возможность делать проверки, по результатам проверки продукция, не соответствующая требованиям законодательства, изымается, а предприятию насчитывают штрафные санкции. Если есть критические нарушения, которые могут привести вред здоровью или жизни граждан, то инспектор имеет право приостановить работу той или другой мощности на срок до десяти дней. А в дальнейшем это решение должно быть подтверждено судом", - пояснил Лапа.

Если суд не подтверждает решение инспектора - некачественный товар снова может оказаться на полках магазинов, предупредил глава ведомства.

"Такая норма закона. Но, в принципе, параллельно с этим инспектор делает предписание об устранении нарушений и имеет право прийти еще раз, проверить выполнение предписания. В предписании определяется дата устранения нарушений, как правило, это около месяца", - добавил Лапа.

Напомним, что до сих пор штрафы за производство и реализацию некачественных пищевых продуктов, по словам депутата Сергея Тригубенко, были мизерными, а потому недееспособны.

За 10 месяцев прошлого года нарушители прав потребителей были оштрафованы только лишь на 102 тыс. грн.

"Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн... Понятно, что крупные производители такие мизерные штрафы отнюдь не пугали. Наоборот, им, наверное, легче заплатить несколько тысяч гривен штрафа, чем устранять нарушения", - отметил политик.

Также напомним, отныне штраф за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, составит для юридических лиц восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей - пять.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира