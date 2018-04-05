Как белорусская дипломатия пытается со
своим уставом ходить в чужой монастырь, а бревен в своем глазу не
замечает
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На днях посол Белоруссии в
Таджикистане Олег Иванов публикацией на сайте
таджикистанского информационного агентства «Авеста», в которой
автор говорит о неуместности стремления белорусских властей
налаживать отношения с западными партнерами в момент серьезной
конфронтации с ними братской России.
В возмутившем дипломата материале
«» автор рассуждает о крайне странных с точки зрения союзнических
отношений России и Белоруссии визитах как президента республики
Александра Лукашенко, так и главы МИД РБ Владимира Макея и его
заместителя Олега Кравченко, соответственно, в Грузию, Британию и
США, где они очень многословно говорили о необходимости развивать
двусторонние отношения.
В то время как гораздо логичнее было бы по «примеру» стран —
партнеров Британии по блоку НАТО поддержать своего основного
союзника в зеркальных мерах в ответ на акты дипломатической войны
со стороны Запада. Однако, как мы видим, у официального Минска
совсем другое, очень своеобразное понимание «союзнического долга» —
стать рядом не с Москвой, а с ее противниками.
При этом, естественно, что давно
уже стало фирменным знаком белорусской политики, не преминув задеть
Россию: «Я как-то доезжал до Сухуми, и дальше у меня не получалось
в советские времена», — пустился в воспоминания Александр
Лукашенко. А после этого посетовал, что сейчас в Абхазию «никому
невозможно приехать» и «прекрасный любимый край превратили
непонятно во что».
Однако, по мнению представителя
белорусской дипломатии в Таджикистане, статья в местном издании,
основная мысль которой, кстати, созвучна с мнением большинства
российских экспертов, политологов и публицистов, «выглядит
провокационной насмешкой и над предметом самого праздника (речь о
Дне единения народов Беларуси и России, — прим. авт.), и над
здравым смыслом».
Назвав публикацию этого материала «политическим заказом
определенных кругов с имперскими
стремлениями» (курсив — авт.), господин посол заявил,
что «размещение на официальном сайте информагентства пассажей,
оскорбляющих глав государств и освещающих внешнюю политику стран в
провокационном тоне, недопустимо»:
«Нужно ли «Авесте» превращаться в
откровенно желтую прессу? Я понимаю коммерческую составляющую этого
действа, но тридцать сребреников за обсуждаемую публикацию
несоразмерны с репутационным ущербом агентству и неприятием такого
подхода большинством читателей», — считает Иванов.
Надо отдать должное изданию,
которое ответило дипломату в кратчайшие сроки и опубликовало как
его комментарий, так и свою жесткую на него реакцию. Поздравив
дружественные народы с упомянутым праздником, редакция
порекомендовала дипломатическому представительству Белоруссии в
лице посла подбирать выражения и тактично и аргументированно
отвечать на публикации, которые могли ему показаться
оскорбительными, подчеркнув, что «если задело, то за дело».
«Господин посол рассуждает о
«политическом заказе», как бесспорно, и «тридцати сребрениках за
публикацию» — видимо, уважаемый посол знаком со схемой «заказ» —
«сребреник», с которой не знакома редакция, и просит поделиться с
ней… О репутации агентства беспокоиться не следует, как и не
следовало бы пытаться выдавать свое личное мнение как мнение
«большинства читателей».
И впредь редакция «Авесты» как
независимое СМИ оставляет за собой право публиковать мнения и
комментарии аналитиков, не оглядываясь на личную позицию кого бы то
ни было!» — говорится в ответном заявлении редакции
таджикистанского интернет-издания.
Надо сказать, что такая резкость в
выражениях сторон никак не свойственна белорусско-таджикскому
взаимодействию, во всяком случае, публичному. У Душанбе и Минска
большие планы по сотрудничеству, в частности экономическому. Тот же
товарооборот, который в январе — ноябре 2017 года составил 35,1 млн
долларов, увеличить «для начала в десять раз».
Контакты между властями двух стран осуществляются на всех
уровнях, главы государств регулярно встречаются как на полях
саммитов интеграционных объединений, так и в двустороннем формате.
Кстати, как раз сейчас идет активная к предстоящему
официальному визиту Александра Лукашенко в Таджикистан. Посол — как
может — тоже, видим, от всей души старается. Хорошо знакомыми
методами.
Относительно новая традиция
белорусских властей грубо затыкать рты журналистам, отстаивающим
углубление интеграционных процессов в отношениях Минска и Москвы,
называя их аргументированную и взвешенную точку зрения провокацией,
оскорблением и проявлением экстремизма, перекинулась с территории
Белоруссии за ее пределы. Патетичный выпад посла только
подтверждает правоту высказанных в так не понравившейся ему статье
тезисов, тем самым в условиях новой конфронтации России и
коллективного Запада, по сути, лишний раз очень показательно
обнажив геополитический выбор своей страны.
И снова возникает вопрос: