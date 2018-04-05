Как белорусская дипломатия пытается со своим уставом ходить в чужой монастырь, а бревен в своем глазу не замечает

Маргарита Князева

На днях посол Белоруссии в Таджикистане Олег Иванов публикацией на сайте таджикистанского информационного агентства «Авеста», в которой автор говорит о неуместности стремления белорусских властей налаживать отношения с западными партнерами в момент серьезной конфронтации с ними братской России.

В возмутившем дипломата материале «» автор рассуждает о крайне странных с точки зрения союзнических отношений России и Белоруссии визитах как президента республики Александра Лукашенко, так и главы МИД РБ Владимира Макея и его заместителя Олега Кравченко, соответственно, в Грузию, Британию и США, где они очень многословно говорили о необходимости развивать двусторонние отношения.

В то время как гораздо логичнее было бы по «примеру» стран — партнеров Британии по блоку НАТО поддержать своего основного союзника в зеркальных мерах в ответ на акты дипломатической войны со стороны Запада. Однако, как мы видим, у официального Минска совсем другое, очень своеобразное понимание «союзнического долга» — стать рядом не с Москвой, а с ее противниками.

При этом, естественно, что давно уже стало фирменным знаком белорусской политики, не преминув задеть Россию: «Я как-то доезжал до Сухуми, и дальше у меня не получалось в советские времена», — пустился в воспоминания Александр Лукашенко. А после этого посетовал, что сейчас в Абхазию «никому невозможно приехать» и «прекрасный любимый край превратили непонятно во что».

Однако, по мнению представителя белорусской дипломатии в Таджикистане, статья в местном издании, основная мысль которой, кстати, созвучна с мнением большинства российских экспертов, политологов и публицистов, «выглядит провокационной насмешкой и над предметом самого праздника (речь о Дне единения народов Беларуси и России, — прим. авт.), и над здравым смыслом».

Назвав публикацию этого материала «политическим заказом определенных кругов с имперскими стремлениями» (курсив — авт.), господин посол заявил, что «размещение на официальном сайте информагентства пассажей, оскорбляющих глав государств и освещающих внешнюю политику стран в провокационном тоне, недопустимо»:

«Нужно ли «Авесте» превращаться в откровенно желтую прессу? Я понимаю коммерческую составляющую этого действа, но тридцать сребреников за обсуждаемую публикацию несоразмерны с репутационным ущербом агентству и неприятием такого подхода большинством читателей», — считает Иванов.

Надо отдать должное изданию, которое ответило дипломату в кратчайшие сроки и опубликовало как его комментарий, так и свою жесткую на него реакцию. Поздравив дружественные народы с упомянутым праздником, редакция порекомендовала дипломатическому представительству Белоруссии в лице посла подбирать выражения и тактично и аргументированно отвечать на публикации, которые могли ему показаться оскорбительными, подчеркнув, что «если задело, то за дело».

«Господин посол рассуждает о «политическом заказе», как бесспорно, и «тридцати сребрениках за публикацию» — видимо, уважаемый посол знаком со схемой «заказ» — «сребреник», с которой не знакома редакция, и просит поделиться с ней… О репутации агентства беспокоиться не следует, как и не следовало бы пытаться выдавать свое личное мнение как мнение «большинства читателей».

И впредь редакция «Авесты» как независимое СМИ оставляет за собой право публиковать мнения и комментарии аналитиков, не оглядываясь на личную позицию кого бы то ни было!» — говорится в ответном заявлении редакции таджикистанского интернет-издания.

Надо сказать, что такая резкость в выражениях сторон никак не свойственна белорусско-таджикскому взаимодействию, во всяком случае, публичному. У Душанбе и Минска большие планы по сотрудничеству, в частности экономическому. Тот же товарооборот, который в январе — ноябре 2017 года составил 35,1 млн долларов, увеличить «для начала в десять раз».

Контакты между властями двух стран осуществляются на всех уровнях, главы государств регулярно встречаются как на полях саммитов интеграционных объединений, так и в двустороннем формате. Кстати, как раз сейчас идет активная к предстоящему официальному визиту Александра Лукашенко в Таджикистан. Посол — как может — тоже, видим, от всей души старается. Хорошо знакомыми методами.

Относительно новая традиция белорусских властей грубо затыкать рты журналистам, отстаивающим углубление интеграционных процессов в отношениях Минска и Москвы, называя их аргументированную и взвешенную точку зрения провокацией, оскорблением и проявлением экстремизма, перекинулась с территории Белоруссии за ее пределы. Патетичный выпад посла только подтверждает правоту высказанных в так не понравившейся ему статье тезисов, тем самым в условиях новой конфронтации России и коллективного Запада, по сути, лишний раз очень показательно обнажив геополитический выбор своей страны.

И снова возникает вопрос: