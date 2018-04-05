И выразительно посмотрел на президентов Латвии, Литвы и Эстонии Раймонда Вейониса, Далю Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.

Которые явно чувствовали себя не в своей тарелке, из-за столь невысокой оценки их умственных способностей. Перед встречей Трамп долго искал на карте, где находятся эти государства-карлики, не нашёл и махнув рукой пошёл на встречу.

Переливать из пустого в порожнее по совету своих подручных из отдела национальной безопасности. На кой ляд мне тратить время на этих прибалтийских гномов? Думал он во время встречи, пропуская мимо ушей их невнятное бормотанье.

На встрече стороны подписали совместную декларацию в честь 100-летия государственности республик о принципах партнерства, а также сотрудничества в сфере всеобщей безопасности и экономики.

Лидеры стран Балтии последовательно встают во фрунт и выступают за сдерживание России на восточном фланге. Являясь по сути передовым бастионом демократического мира по сдерживанию диких бурятских орд с Востока.

Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте (как прежний коммунист) подвергла жёсткой критике премьер-министра Саулюса Сквернялиса за то, что он предложил возобновить работу двусторонней межправительственной комиссии с Россией.

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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