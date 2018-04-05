Фосфор является 11-м наиболее распространенным элементом на Земле, и он имеет фундаментальное значение для всех живых существ. Фосфор является одним из шести химических элементов нашей планеты, от которых зависят организмы.

«Фосфор помогает формировать основу длинной цепи нуклеотидов, которые создают РНК и ДНК, она является частью фосфолипидов в клеточных мембранах и является строительным блоком кофермента, используемого в качестве носителя энергии в клетках, аденозинтрифосфата (АТФ ), — сказали в НАСА , информирует svodka.net.

Астрономы ищут фосфор во Вселенной из-за роли, которую он играет в жизни на Земле. Если элемент отсутствует в других частях космоса, инопланетной жизни может не существовать.

Новое исследование, представленное на собрании Европейской недели астрономии и космической науки, теперь говорит о том, что жизнь, как мы ее знаем, более необычна, чем считалось ранее, потому что вселенной практически не хватает фосфора.

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Исследователь Джейн Грейвс из Университета Кардиффа и его коллеги обнаружили, что причина, по которой наша планета получила достаточное количество элемента, состоит в том, что она довольно близка к сверхновой.

Фосфор образуется в сверхновых, когда массовые звезды взрываются в конце их жизни , но исследователи обнаружили, что типичная сверхновая может не обеспечивать правильные условия для создания элемента. Земля просто оказалась в непосредственной близости от правильной сверхновой, что сделало ее необыкновенно удачной.

Исследователи сделали вывод, основанный на наблюдениях двух остатков сверхновой, Крабовидной туманности и Кассиопеи A (Cas A). Обнаружено, что у Кас А, похоже, больше фосфора, чем Крабовидная туманность. Исследователи теоретизируют, что у последнего было больше реакций, которые делали фосфор, потому что он был более плотным или более массивным.

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Полученные данные свидетельствуют о том, что материал, выброшенный в космос, может существенно отличаться по составу. Исследователи сказали, что некоторые из фосфорсодержащих минералов, таких как метеориты, которые пришли на Землю, вероятно, были довольно реакционноспособны, чтобы помогать созданию протобиомолекул.

Если фосфор происходит из сверхновой и путешествует по пространству в метеоритной породе, исследователи задаются вопросом, могут ли молодые планеты близко неправильной сверхновой звезды оказаться в реактивном фосфоре.

«В этом случае жизнь действительно может начаться из химии, не содержащей фосфора, в другом мире, в отличие от нашего собственного», — сказал Гривз.

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