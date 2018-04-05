|На крыше облсовета нашли шпионскую чемодан для прослушивания
|05.04.2018 21:19
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Чемодан с аппаратурой для прослушивания обнаружили на крыше здания Волынского областного Совета.
Об этом сообщил председатель облсовета Игорь Палица после начала сессии, пишут Волынские новости, передает со ссылкой на .
Чемодан лежала в запыленном помещении, но на ней пыли не было. По его словам, специалисты предполагают, что это устройство, усиливает сигнал жучков, установленных в облсовете.
Облсовет располагается в 8-этажном здании на Киевской площади в центре города.
Вызванные на место происшествия полицейские сообщили, что это не их ретранслятор.
Завхоз здания сначала говорил, что устройство принадлежит Нацгвардии, а затем вызвал взрывотехников. Представитель Нацгвардии, который прибыл в облсовет, предположил, что устройство может принадлежать Нацгвардии, но не предоставил никаких документов.
Военнослужащие Национальной гвардии на одном из контрольно-пропускных пунктов Чернобыльской обнаружили шпионское оборудование.