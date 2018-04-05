По результатам трех месяцев 2018 года государственный бюджет имеет серьезное отставание по доходам. Об этом корреспонденту сообщил народный депутат Украины, экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник.

"В государственном бюджете на 2018 год были заложены нереальные доходы при его формировании. Доходы планировалось увеличить на 21%, а это не имело под собой оснований. Инфляция планировалась на уровне 10%, а рост экономики - 3%. По факту трех месяцев этого года мы имеем рост (доходов) только 8%. Это сильное отставание по доходам", - подчеркнул Пинзеник.

Он добавил, что теперь для выравнивания ситуации нужно "урезать расходы, что очень не любят украинские политики".

"Вопрос в том, что это надо делать, иначе страна и дальше будет наращивать быстро долги. Урезать есть что", - резюмировал Пинзеник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира