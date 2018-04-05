|Пучдемона в Германии выпустили на свободу
|05.04.2018 21:27
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Суд Германии выпустил экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции, передает со ссылкой на РИА Новости.
Но Пучдемон оказался под подпиской о невыезде.
Напомним, Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией 25 марта.
Впоследствии Карлес Пучдемон заявил, что не откажется от своих идей.
Как сообщал Генпрокуратура Германии подала документы в суд на экстрадицию в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.
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