Суд Германии выпустил экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции, передает со ссылкой на РИА Новости.

Но Пучдемон оказался под подпиской о невыезде.

Напомним, Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией 25 марта.

Впоследствии Карлес Пучдемон заявил, что не откажется от своих идей.

Как сообщал Генпрокуратура Германии подала документы в суд на экстрадицию в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

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