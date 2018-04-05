Суд в Херсонской области удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об избрании меры пресечения задержанному "депутату" незаконно созданного Евпаторийского горсовета. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что задержанный – Сергей Осьминин Фото: Служба безпеки України / Facebook "Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей", – отметила она.Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК об избрании меры пресечения участнику установления оккупационной власти в Крыму.Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что задержанный – Сергей Осьминин, который ехал на материковую часть Украины проведать родственников.По данным СБУ, в марте 2014 года он принимал активное участие в деятельности так называемой самообороны Крыма, в частности, в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.Сегодня ему объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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