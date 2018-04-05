Суд в Херсонской области удовлетворил ходатайство прокуратуры
Автономной Республики Крым об избрании меры пресечения задержанному
"депутату" незаконно созданного Евпаторийского горсовета. Агентство
"Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что задержанный –
Сергей Осьминин Фото: Служба безпеки України / Facebook "Суд избрал
меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей", –
отметила она.Таким образом, суд удовлетворил ходатайство
прокуратуры АРК об избрании меры пресечения участнику установления
оккупационной власти в Крыму.Агентство "Интерфакс" со
ссылкой на свой источник сообщает, что задержанный – Сергей
Осьминин, который ехал на материковую часть Украины проведать
родственников.По данным СБУ, в марте 2014 года он принимал
активное участие в деятельности так называемой самообороны Крыма, в
частности, в захвате административных зданий органов
государственной власти и местного самоуправления Украины.Сегодня
ему объявили о подозрении в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины.
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