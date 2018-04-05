На Рому открыли дело еще по двум пунктам Дисциплинарного регламента УЕФА зажигания пиротехники и затягивания времени боллбоямы

Об этом сообщает " Футбол 24 " со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Дисциплинарное производство против Ромы открыто согласно пункту 2 (подпункт e) статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА: провокационное поведение политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера.

Кроме этого, на Рому открыли дело еще по двум пунктам Дисциплинарного регламента УЕФА: зажигание пиротехники и затягивание времени боллбоями.

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дело 31 мая.