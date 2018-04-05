Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой во взаимодействии с управлением предотвращения коррупции Мининфраструктуры блокировали системный механизм вымогательства денег чиновником Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте, передает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"... чиновник Укртрансбезопасности требовал от предпринимателя тридцать восемь тысяч долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от ста до пятисот долларов США при официальной стоимости бланка в сорок девять гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из столичных развлекательных заведений во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи американских долларов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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