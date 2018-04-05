Только одному пассажиру микроавтобуса удалось выжить в катастрофе на востоке Румынии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грузовой микроавтобус не был предназначен для перевозки пассажиров Фото: IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania / Facebook Машина съехала с трассы и упала в реку Бистрица в ночь на 5 апреля.Два человека считались пропавшими без вести, но днем их тела нашли в реке.Погибшим от 17 до 45 лет.Выжил только один пассажир микроавтобуса, который спал во время движения, но смог выплыть, когда автомобиль затонул.Авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что у машины на скорости отвалилось заднее колесо.В национальном управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что грузовой микроавтобус не был оборудован для перевозки людей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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