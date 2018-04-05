Только одному пассажиру микроавтобуса удалось выжить в катастрофе
на востоке Румынии. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Грузовой микроавтобус не был предназначен для перевозки
пассажиров Фото: IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta, Romania / Facebook Машина съехала с трассы и упала в реку
Бистрица в ночь на 5 апреля.Два человека считались пропавшими без
вести, но днем их тела нашли в реке.Погибшим от 17 до 45 лет.Выжил
только один пассажир микроавтобуса, который спал во время движения,
но смог выплыть, когда автомобиль затонул.Авария, по
предварительным данным, произошла из-за того, что у машины на
скорости отвалилось заднее колесо.В национальном управлении по
чрезвычайным ситуациям заявили, что грузовой микроавтобус не был
оборудован для перевозки людей.
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