Суд освободил Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро. Суд продолжит рассмотрение возможной выдачи политика Испании - сообщает la Vanguardia.

Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. Относительно него был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили .

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.