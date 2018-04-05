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Суд Германии освободил экс-лидера Каталонии Пучдемона под залог
05.04.2018 21:36
Суд Германии освободил экс-лидера Каталонии Пучдемона под залог
Суд освободил Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро
В Германии суд освободил под залог бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который находился под стражей.
Суд Германии освободил экс-лидера Каталонии Пучдемона под залог Фото: lesoir.be

Суд освободил Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро. Суд продолжит рассмотрение возможной выдачи политика Испании - сообщает la Vanguardia.

Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. Относительно него был издан европейский ордер на арест, который, впрочем, в декабре отменили.

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.

Между тем испанская прокуратура снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.

 

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