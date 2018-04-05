РФ же уже разместила у нас на границе — 19 батальонно-тактических групп, 77 тысячь человек в два ешелона, арту и танки.

По ночам дорогами Европы в сопровождении полиции идут колонные военной техники, информирует svodka.net.

Как сообщил в Facebook волонтер Мирослав Гай, об этом ему рассказал товарищ, который периодически ездит в Данию.

При этом Гай вспомнил о недавних сообщениях в мировых СМИ о том, что США планирует развернуть в странах Европейского Союза около 30 тысяч солдат и военную технику.

«РФ же уже разместила у нас на границе 19 батальонно-тактических групп, 77 тысяч человек в два эшелона, арту и танки», — написал Гай.

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«Многие говорят, что эскалации не будет, а я такой думаю, ага… Они столько бабок просто так тратят, потому что ничего не будет», — добавил волонтер.

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