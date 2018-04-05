горстка элитных дегенератов легкомысленно толкает мир в пропасть

Западная истерика на тему о «русской агрессии», которая, казалось бы, уже давно достигла предельного накала, продолжает, тем не менее, ставить новые рекорды. Трамп увольняет «мягкого» Тиллерсона и передаёт контроль над внешней политикой Америки спецслужбам США в лице бывшего директора ЦРУ Помпео. Назначает своим советником по нацбезопасности суперястреба Джона Болтона, который призывает нанести превентивные удары по Ирану и Северной Корее, и заставить Путина «заплатить по счетам». Беспрецедентная по своей наглости провокация вокруг т.н. «дела Скрипаля» становится основанием для международного скандала, превосходящего по масштабам всё, что было реализовано Западом против СССР в разгар холодной войны…

Дивно ли, что на этом мрачном фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Россия становится всё более непредсказуемой и агрессивной. Ситуация показывает, что существуют дополнительные угрозы со стороны России, на которые альянсу необходимо найти ответы. Мы пересмотрим свой подход в отношении России. Мы должны быть бдительными и решительными»/

Как выглядит эта «бдительность и решительность», тут же расшифровал министр армии США Марк Эспер. Не прошло и недели после воинственного заявления Столтенберга, как он провозгласил: «Армия США всегда будет готова сразиться с кем угодно и одержать решительную победу над любым противником, в любое время и в любом месте. Наша армия сделает это благодаря преимуществу в использовании современных пилотируемых и беспилотных боевых машин, летательных аппаратов и систем обеспечения оружия. Победу обеспечат надёжность нашей техники в сочетании с передовой тактикой, основанной на современной военной доктрине США. Наши командиры и солдаты не имеют себе равных в бою…»

И всё же некоторые боевые генералы, которые, в отличие от политиков, не понаслышке знают о том, что такое современная война, иногда пытаются внести в этот барабанный грохот нотку некоторого реализма. Вот и генерал Хайтен, глава Стратегического командования США, 28 марта с грустью признал: «Идёт гонка вооружений. Гиперзвуковой потенциал русских является для нас значительным вызовом. Нам потребуется совсем другой набор приборов обнаружения для того, чтобы хотя бы видеть их гиперзвуковые угрозы. Сейчас мы их не видим. Нынешнего поколения спутников и радаров недостаточно для того, чтобы заметить гиперзвуковые ракеты. И наши противники знают об этом. У нас нет обороны, которая могла бы воспрепятствовать применению подобных вооружений против нас. Поэтому, чтобы сдержать Россию, нашим ответом может быть только угроза массированного ядерного удара».

За откровенность и прагматизм Хайтена, пожалуй, стоит поблагодарить. Но меня при чтении его признаний всё же не покидают, как говорил классик, смутные сомнения. Например, мучает вопрос. Так, чисто теоретически: что будет, если русский гиперзвуковой «Авангард», против которого, по словам Хайтена, у американцев нет защиты, в неядерном варианте прилетит прямо в форточку Трампа в Белом Доме? Согласятся ли высшие американские руководители (половина которых Трампа смертельно ненавидит и будет этому только рада) ответить на одиночный и неядерный удар России массированным ядерным ударом США?

Да, вопросы, вопросы… А что в ответ? А в ответ – истерические вопли о «российской агрессии» и «русском коварстве». Увы!

Впрочем, на общем фоне удручающей неадекватности западного политического класса и западных же СМИ, даже там иногда всё же звучат здравые голоса. Например, голос независимого военного эксперта, который публикует свои статьи под псевдоним The Saker (сокол-балобан). На самом деле имя этого широко известного на Западе блогера – Андрей Раевский. Он родился в 1963 году Цюрихе, в Швейцарии. Его отец — голландец, мать — русская. Сам он какое-то время служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии, потом работал в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).

Совсем недавно он опубликовал очень примечательную статью под названием «Что случилось с Западом, в котором я родился?!» ( ) В этой очень эмоциональной статье The Saker, между прочего, пишет:

«Я испуган, удивлен и смущен. Я родился в Швейцарии, исколесил большую часть Европы, а в США живу уже более 20 лет. Но даже в худших моих кошмарах я не мог вообразить, что Запад падёт так низко, как сейчас. Я имею в виду нынешнюю западную ложь, коррупцию, колониальные войны, НАТОвское враньё, лизоблюдство восточноевропейцев и т. д.

Запад и раньше не был рыцарем в сияющих доспехах. Но такое…

Теперь я очень, очень испуган.

Что я вижу на Западе сегодня? Тупое, покорное стадо, которое ведут в пропасть психопаты (психопаты в клиническом смысле этого слова). Но даже это – не самое худшее. Хуже только – оглушительное молчание большинства, когда все отводят взгляд и делают вид, будто всё происходящее – «не мое дело». Или, что еще хуже, действительно верят в эту чушь. Что, … с вами случилось? Вы все превратились в зомби?

Очнитесь! Запад идёт по пути Гитлера! Позвольте задать вам простой вопрос: вы действительно хотите вступить в войну с ядерной Россией, сплочённой сегодня вокруг Путина и единой, как никогда? (выделено автором статьи) Мы ведь собираемся начать войну. Возможно, термоядерную войну, где жертвы будут исчисляться сотнями миллионов!

Из-за чего? Из-за того, что Западом сегодня управляет уродливая банда невежественных, высокомерных психопатов? Увы. Это так! Наша демократия не работает. Верховенство закона распространяется только на слабых и бедных, богатым закон не приказ. «Западные ценности» теперь в лучшем случае – грустная шутка.

А вот вам правда: капитализм нуждается в войне и мировой гегемонии, чтобы выжить. Глобальная англоязычная империя вот-вот рухнет. Единственный открытый вопрос – чего это будет всем нам стоить?

У Запада больше нет грамотных экспертов. Элиты НАТО не имеют даже представления о том, что будет, если русские всерьёз начнут войну. Я всю жизнь изучал русское военное дело, и я могу вам обещать: не сомневайтесь ни на секунду – Россия не отступит. И если вы загоните русских в угол, они просто уничтожат нах… всю вашу цивилизацию!

Нет, русские не хотят войны и сделают все, чтобы ее избежать. Но если вы не оставите им выбора, ждите ответ, и ответ этот будет абсолютно разрушителен. Они не боятся насилия. Путин это ясно сказал и его - по крайней мере, по этому вопросу - поддерживает не менее 95% населения. Вдумайтесь в его слова внимательно и осторожно: «Зачем нам нужен мир, в котором нет России?»

Гэвин Уильямсон, маленький мальчик-мажор, почему-то отвечающий в Великобритании «за оборону», сказал, что Россия должна «уйти и заткнуться». Позвольте доложить: Британия будет превращена в кучу радиоактивного пепла задолго до того, как первый русский «уйдет и заткнётся». И это просто факт!

Я в недоумении: взгляните на кучку этих высокомерных и напыщенных британских ослов, которые считают, что они все еще Империя. На Бориса Джонсона, Терезу Мэй и Гэвина Уильямсона… Вы что, действительно готовы умереть, защищая интересы этих дегенератов?!

Что с вами случилось, люди?! Что случилось с Западом, где я родился в 1963 году? Боже мой, разве это, действительно, конец? Неужели я единственный, кто видит, чем всё это закончится?»

Ну, что тут можно сказать? Хочется верить, что не единственный. Но…

Господи, вразуми и помилуй! Аминь.

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