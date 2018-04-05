В Кременчуге госпитализировали трех подростков, которые, по предварительной информации, травмировались в результате взрыва пиротехнического средства. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской области, передает

"Сегодня около 15 часов в медицинское учреждение Кременчуга с повреждениями ног были доставлены трое подростков в возрасте 14-15 лет. Проведенной проверкой работники полиции установили, что ребята получили травмы в парке Студенческий", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По предварительной информации, взорвалось пиротехническое средство.

Напомним, трое военнослужащих Нацгвардии Украины пострадали в результате взрыва во время военный подготовки на полигоне в г. Кривой Рог. Стало известно, что военные подорвались на пути следования, когда шли устанавливать мишени для стрельбы.

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