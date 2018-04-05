К Кубку мира-2018 осталось два месяца, а у России огромные проблемы с подготовкой к турниру, передает со ссылкой на .

Так, стадион "Самара Арена", на котором запланировано шесть матчей мундиаля, находится в откровенно плачевном состоянии.

"Всего через три недели эта гостеприимная" Трэш-Арена "в Самаре примет первых футболистов и зрителей. Кажется, не обошлось без бакланов", - издевательски пишут российские журналисты в Telegram-канале "Мутко против".

В то же время Россия не смогла реализовать проект по строительству третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево" к КМ-2018. То же самое, вероятно, произойдет и со второй ВПП в "Домодедово".

ВПП-3 готова только на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39% до 90%. Анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018.

При этом на объект было выделено рекордные 0,97 млрд долларов, а еще $140 млн пойдет на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы.

ВПП-1 "Шереметьево" находится в аварийном состоянии и требует ремонта.

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