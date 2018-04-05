Закон о реинтеграции Донбасса предоставляет Украине возможность цивилизованно решить проблему возвращения оккупированных районов, заявил министр обороны Степан Полторак. Полторак: Украина – страна цивилизованная и цивилизованными методами будет решать проблему возвращения территорий Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr "Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная и цивилизованными методами будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий", – заявил он.По словам министра, принятый закон о реинтеграции Донбасса создает все юридические предпосылки для возвращения оккупированных районов."Этот закон позволяет эффективно удерживать занятые нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских земель", – отметил Полторак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.20 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе заменили на операцию Объединенных сил.5 апреля Порошенко заявил, что АТО на Донбассе завершится в мае. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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