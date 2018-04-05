Закон о реинтеграции Донбасса предоставляет Украине возможность
цивилизованно решить проблему возвращения оккупированных районов,
заявил министр обороны Степан Полторак. Полторак: Украина –
страна цивилизованная и цивилизованными методами будет решать
проблему возвращения территорий Фото: Ministry of Defense of
Ukraine / Flickr "Мы не планируем проводить широкомасштабные
наступательные действия и осуществлять захват территории так, как
это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина
– страна цивилизованная и цивилизованными методами будет решать
проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий", –
заявил он.По словам министра, принятый закон о реинтеграции
Донбасса создает все юридические предпосылки для возвращения
оккупированных районов."Этот закон позволяет эффективно удерживать
занятые нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых
территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских
земель", – отметил Полторак.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года.20 января 2018 года
президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях
государственной политики по обеспечению государственного
суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в
Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла
18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую
операцию на Донбассе заменили на операцию Объединенных сил.5
апреля Порошенко заявил, что АТО на Донбассе завершится в
мае.
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