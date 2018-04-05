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В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов
05.04.2018 21:44
В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов
Чиновника задержали в одном из развлекательных заведений Киева
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте за взятку в 38 тысяч долларов.
В ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в 38 тысяч долларов Фото: vin.gp.gov.ua

По информации спецслужбы, чиновник Укртрансбезопасности наладил коррупционную схему вокруг надуманного "дефицита" бланков-разрешений на международные грузоперевозки.

В частности, он требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов за выдачу разрешений. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

Чиновника Укртрансбезопасности задержали в одном из развлекательных заведений Киева во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи долларов.

По факту взяточничества открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили в Харькове подполковника полиции, который требовал взятку у руководства одного из вузов.

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