При этом до последнего времени нефтяные запасы Бахрейна оценивались в 125 млн баррелей, что примерно соответствовало уровню Кубы и Польши.

Объем запасов месторождения нефти, обнаруженного у западного побережья Бахрейна, оценивается примерно в 80 млрд баррелей. Об этом 4 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра нефти королевства Мохаммеда бен Халифа аль-Халифа, информирует svodka.net.

По словам министра, объем запасов подтвердили оценщики нефтяной корпорации Halliburton и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton, которая специализируется на нефтегазовой сфере. С Halliburton достигнута договоренность о бурении двух скважин для оценки потенциала коммерческой добычи.

Аль-Халиф также заявил, что в этом же районе открыты огромные запасы газа, их объем оценивается в 280–570 млрд м³.

Предполагаемые объемы бахрейнской нефти сравнимы с доказанными запасами нефти в России, отмечает «Медуза». При этом до последнего времени нефтяные запасы Бахрейна оценивались в 125 млн баррелей, что примерно соответствовало уровню Кубы и Польши.

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