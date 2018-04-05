Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо выстраивать систему идеологии. За это в Администрации президента будет отвечать Владимир Жевняк, передает со ссылкой на белорусские СМИ.

“В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему. И прямой работы с людьми. И осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести разговор, разговаривать — это очень важно, всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова эта будет система — вам с главой Администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными”, — заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что долго искал подходящего претендента.

“Это должны быть люди, просто вылепленные каким-то скульптором. Их много не бывает. Это единицы вообще. Если взять не только вашу административную работу, но и идеологическую. Здесь нужен очень тонкий подход”, — подчеркнул он.

“Вы человек, можно сказать, военный. Бывших военных не бывает. Это тоже хорошо. Мы уж слишком говорить по разным вопросам научились вместо того, чтобы брать и делать что-то, создавать систему, требовать. Чтобы это было красиво, хорошо. И уже меньше надо разговаривать, а больше действовать”, — сказал Лукашенко Жевняку.

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