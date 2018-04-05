Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития относительно долгосрочного финансирования. Парламентарии 248 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент .

Соглашение предусматривает привлечение АО "Укрэксимбанк" займа МБРР на сумму 150 млн долл. под гарантии Украины до 35 лет с 4,5-летним льготным периодом.

В рамках проекта предусматривается предоставление украинским предприятиям малого и среднего бизнеса, средне - и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала, в том числе через отобранные коммерческие банки-участники.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация проекта не требует финансовых и материальных затрат из государственного бюджета Украины: обслуживание и погашение займа будет осуществляться АО "Укрэксимбанк" как непосредственным заемщиком средств. Компенсация расходов, которых государственный бюджет может понести в случае наступления гарантийного случая в рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию, будет осуществляться за счет обеспечения, предоставленного АО "Укрэксимбанк".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира